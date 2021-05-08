В Харьковской области коронавирус забрал жизни десятков медиков
По состоянию на 7 мая в Главное управление Гоструда в Харьковской области поступили сообщения относительно 960 медиков с ковидом,
"Завершено расследование по 674 случаям, из них связаны с условиями труда 438. Из 45 расследований острых профессиональных заболеваний со смертельными последствиями завершены расследования по 34 случаям, из них девять случаев связаны с условиями труда", - рассказали в ГУ Гоструда в Харьковской области.
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