В центре Харькова произошло странное ЧП
Об этом сообщает телеграм-канал "Веха".
«Неизвестная запчасть свалилась сегодня с грузовика в Лозовой.
В центре города произошла непредвиденная ситуация, плохо закрепленный на грузовом автомобиле груз свалился прямо на проезжую часть, на месте уже полиция проводит разбирательство, так же полицейские перекрыли часть дороги», - сказано в комментарии к публикации.
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Также мы писали, что в Харькове мужчину несколько раз ударили топором.
Правоохранители нашли и задержали подозреваемого 33-летнего харьковчанина.
Как выяснилось, мужчина зашел в гости к своему знакомому и во время застолья между ними произошел конфликт, который перешел в драку с применением топора.
Следователям открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".