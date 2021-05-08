В центре Харькова произошло странное ЧП

Об этом сообщает телеграм-канал "Веха".

«Неизвестная запчасть свалилась сегодня с грузовика в Лозовой.

В центре города произошла непредвиденная ситуация, плохо закрепленный на грузовом автомобиле груз свалился прямо на проезжую часть, на месте уже полиция проводит разбирательство, так же полицейские перекрыли часть дороги», - сказано в комментарии к публикации.

Также мы писали, что в Харькове мужчину несколько раз ударили топором.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемого 33-летнего харьковчанина.

Как выяснилось, мужчина зашел в гости к своему знакомому и во время застолья между ними произошел конфликт, который перешел в драку с применением топора.

Следователям открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".