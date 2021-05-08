За помощью к спасателям Закарпатья обратилась харьковчанка, которая в одиночку решила покорить Карпаты
27-летняя экстремалка рассказала, что не сможет вернуться из обратно и из-за сильного ветра очень замерзла.
Женщина указала на ориентировочное место своего пребывания - на поиски отправилось пять специалисты горного поисково-спасательного отделения пгт Межгорье.
В 03:40 7 мая харьковчанку нашли.
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Состояние туристки было удовлетворительное.
Также мы писали, что в Харькове мужчину несколько раз ударили топором.
Правоохранители нашли и задержали подозреваемого 33-летнего харьковчанина.
Как выяснилось, мужчина зашел в гости к своему знакомому и во время застолья между ними произошел конфликт, который перешел в драку с применением топора.
Следователям открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".