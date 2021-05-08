8 и 9 мая в Харьковской области пройдут многочисленные мероприятия ко Дню Победы

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Ожидается, что за два дня мероприятия посетят более 38 тысяч граждан.

Планируется привлечь более 2000 правоохранителей: около 1500 сотрудников полиции, 150 военнослужащих Нацгвардии и 400 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.

Также будет осуществляться пешее патрулирование нарядами полиции.

Полицейские Харьковщины призвали граждан воздержаться от использования георгиевских лент и другой запрещенной символики.

Согласно законодательству, в Украине запрещено изготовление и пропаганды коммунистической и национал-социалистической символики.

Также мы писали, что в Харькове мужчину несколько раз ударили топором.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемого 33-летнего харьковчанина.

Как выяснилось, мужчина зашел в гости к своему знакомому и во время застолья между ними произошел конфликт, который перешел в драку с применением топора.

Следователям открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".