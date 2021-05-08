8 и 9 мая в Харьковской области пройдут многочисленные мероприятия ко Дню Победы
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.
Ожидается, что за два дня мероприятия посетят более 38 тысяч граждан.
Планируется привлечь более 2000 правоохранителей: около 1500 сотрудников полиции, 150 военнослужащих Нацгвардии и 400 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.
Также будет осуществляться пешее патрулирование нарядами полиции.
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