В Харькове пешеход стоял посреди дороги с расставленными в сторону руками

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

57-летний водитель автомобилярассказал полиции, что авария произошла между селами Беспаловка и Тарановка.

По словам мужчины, пешеход стоял на дороге с расставленными в сторону руками. Водитель попытался затормозить, однако не успел.

От удара пострадавшего отбросило на встречную полосу. От полученных травм 40-летний гражданин скончался на месте. Уголовное производство открыто по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

Также мы писали, что в Харькове мужчину несколько раз ударили топором.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемого 33-летнего харьковчанина.

Как выяснилось, мужчина зашел в гости к своему знакомому и во время застолья между ними произошел конфликт, который перешел в драку с применением топора.

Следователям открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

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