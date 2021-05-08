Харьковчанин нашел на огороде 163 снаряда времен Второй мировой
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Житель с. Мироновка Беляевской увидел ящик с 50-миллиметровыми минометными минами на собственном огороде.
Мужчина сразу обратился к спасателям.
"Прибывшие на место пиротехники Межрегионального центра провели обследование прилегающей территории и насчитали там 163 единицы боеприпасов: 10 арт-снарядов диаметром 45 мм, и 153 минометные мины диаметром 50 мм", - говорят спасатели.
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Все боеприпасы сотрудники ГСЧС вывезли и подорвали в безопасном месте.
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