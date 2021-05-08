Харьковчанин нашел на огороде 163 снаряда времен Второй мировой

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Житель с. Мироновка Беляевской увидел ящик с 50-миллиметровыми минометными минами на собственном огороде.

Мужчина сразу обратился к спасателям.

"Прибывшие на место пиротехники Межрегионального центра провели обследование прилегающей территории и насчитали там 163 единицы боеприпасов: 10 арт-снарядов диаметром 45 мм, и 153 минометные мины диаметром 50 мм", - говорят спасатели.

Все боеприпасы сотрудники ГСЧС вывезли и подорвали в безопасном месте.

Также мы писали, что в Харькове мужчину несколько раз ударили топором.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемого 33-летнего харьковчанина.

Как выяснилось, мужчина зашел в гости к своему знакомому и во время застолья между ними произошел конфликт, который перешел в драку с применением топора.

Следователям открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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