Харьковская область одна из лидеров по распространению коронавируса
Согласно данным СНБО Украины за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 623 новых случая коронавирусной инфекции, 986 человек выздоровели, 20 скончались.
По состоянию на 8 мая с начала пандемии в регионе всего было зарегистрировано 140021 случая ковида, 114369 - выздоровели, 885 - скончались.
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Об этом сообщили в поисковом отряде "Милена".
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Жительница Харькова 83-летняя Бардакова Полина Петровна вышла из своего дома по улице Гв. Широнинцев и до сих пор не вернулась.
Основные приметы и фото, по которым можно опознать пропавшую женщину:
Рост — 160 сантиметров.
Телосложение — худощавое.
Цвет волос — темно-русый с сединой.
Стрижка — короткая.
Осанка — сутулая.
Особые приметы — крупная родинка над глазом.
У пенсионерки проблемы с памятью, она нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины просят сообщить об этом по телефону: (068)777-0-112 или на линию "102".
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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