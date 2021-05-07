Под Харьковом пенсионер более двух лет издевался над школьницей
Об этом сообщают в Балаклейском ОП ГУНП в Харьковской области.
В Балаклейский отдел полиции обратилась мать девочки и заявила, что дочь развращает 62-летний отец ее сожителя.
Полицейские выяснили, что еще летом 2018 года подозреваемый изнасиловал школьницу - девочке тогда было 11 лет.
Мужчина более двух лет запугивал и насиловал девочку, пока она не решилась рассказать об этом матери, которая сразу обратилась в полицию.
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