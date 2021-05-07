Под Харьковом пенсионер более двух лет издевался над школьницей

Об этом сообщают в Балаклейском ОП ГУНП в Харьковской области.

В Балаклейский отдел полиции обратилась мать девочки и заявила, что дочь развращает 62-летний отец ее сожителя.

Полицейские выяснили, что еще летом 2018 года подозреваемый изнасиловал школьницу - девочке тогда было 11 лет.

Мужчина более двух лет запугивал и насиловал девочку, пока она не решилась рассказать об этом матери, которая сразу обратилась в полицию.

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В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что 6 мая в Люботине поступило сообщение о необходимости помощи больной женщине.

Женщина упала и не могла самостоятельно открыть дверь.

Пожарные с помощью специального инструмента открыли двери дома и передали пострадавшую медикам.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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