Спасатели выломали дверь харьковчанке, чтобы помочь

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что 6 мая в Люботине поступило сообщение о необходимости помощи больной женщине.

Женщина упала и не могла самостоятельно открыть дверь.

Пожарные с помощью специального инструмента открыли двери дома и передали пострадавшую медикам.

Также мы писали, что в Харьковской области две улицы названы в честь первой женщины-космонавта.

Так, остались четыре объекта, названных в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Активисты считают, что они должны быть переименованы, так как депутат от "Единой России" голосовала за аннексию Крыма.

В Харьковской области четыре улицы носят имя первой женщины, побывавшей в космосе.

Это улицы в Купянске и Чугуеве, а также два переулка - в Чугуеве и селе Артемовка.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".