Спасатели выломали дверь харьковчанке, чтобы помочь
В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что 6 мая в Люботине поступило сообщение о необходимости помощи больной женщине.
Женщина упала и не могла самостоятельно открыть дверь.
Пожарные с помощью специального инструмента открыли двери дома и передали пострадавшую медикам.
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Также мы писали, что в Харьковской области две улицы названы в честь первой женщины-космонавта.
Так, остались четыре объекта, названных в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Активисты считают, что они должны быть переименованы, так как депутат от "Единой России" голосовала за аннексию Крыма.
В Харьковской области четыре улицы носят имя первой женщины, побывавшей в космосе.
Это улицы в Купянске и Чугуеве, а также два переулка - в Чугуеве и селе Артемовка.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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