Харьковчанам массово не выплачивают зарплату

По данным ГУ статистики, сумма невыплаченной заработной платы на 1 апреля 2021 года составила 467,5 млн.грн, и в течение марта уменьшилась на 0,8% (на 3,7 млн.грн).

Основная часть невыплаченной заработной платы приходилась на предприятия промышленности – 89,2% (417,0 млн.грн).

Вовремя не получили заработную плату 14,5 тыс. работников.

Задолженность по выплате заработной платы сохранялась:

в Харьковском районе (426931,1 тыс. грн.);

в Богодуховском (743,9 тыс. грн.),

в Изюмском (3508,8 тыс. грн.),

в Лозовском (25094,0 тыс. грн.),

в Чугуевском (11174,0 тыс. грн.) районах.

Также мы писали, что в Харьковской области две улицы названы в честь первой женщины-космонавта.

Так, остались четыре объекта, названных в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Активисты считают, что они должны быть переименованы, так как депутат от "Единой России" голосовала за аннексию Крыма.

В Харьковской области четыре улицы носят имя первой женщины, побывавшей в космосе.

Это улицы в Купянске и Чугуеве, а также два переулка - в Чугуеве и селе Артемовка.

Также мы писали, что с 11 апреля в Харькове действуют жесткие правила карантина - регион в "красной" зоне.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

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