Харьковчанам массово не выплачивают зарплату
По данным ГУ статистики, сумма невыплаченной заработной платы на 1 апреля 2021 года составила 467,5 млн.грн, и в течение марта уменьшилась на 0,8% (на 3,7 млн.грн).
Основная часть невыплаченной заработной платы приходилась на предприятия промышленности – 89,2% (417,0 млн.грн).
Вовремя не получили заработную плату 14,5 тыс. работников.
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Задолженность по выплате заработной платы сохранялась:
в Харьковском районе (426931,1 тыс. грн.);
в Богодуховском (743,9 тыс. грн.),
в Изюмском (3508,8 тыс. грн.),
в Лозовском (25094,0 тыс. грн.),
в Чугуевском (11174,0 тыс. грн.) районах.
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Так, остались четыре объекта, названных в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Активисты считают, что они должны быть переименованы, так как депутат от "Единой России" голосовала за аннексию Крыма.
В Харьковской области четыре улицы носят имя первой женщины, побывавшей в космосе.
Это улицы в Купянске и Чугуеве, а также два переулка - в Чугуеве и селе Артемовка.
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К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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