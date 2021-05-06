Харьковские спасатели эвакуировали жителей двухэтажного жилого дома на улице Архангельской
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС области.
Прибывшие на место спасатели установили, что в одной из квартир произошло короткое замыкание электропроводки телевизора, из-за этого начал тлеть шкаф.
Из-за сильного задымления здания спасателям пришлось эвакуировать шестерых жителей.
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