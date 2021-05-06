В маршрутках Харькова подорожает проезд

С 1 мая подорожал проезд в автобусах по маршруту №1182 Харьков — Новый Высокий и №1164 Харьков — Терновая.

Подорожание произошло на 2 гривны, этом сообщил директор фирмы-перевозчика Леонид Лосев, передает "Харьков тудей".

"Мы подняли стоимость проезда. Это связано с тем, что подорожало топливо. Есть еще другие перевозчики, которые подняли намного больше — на 5 гривен, а мы подняли всего на 2 гривны. В автобусах мы вывешиваем, в связи с чем связано подорожание", — пояснил Лосев.

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За это время штрафовали перевозчиков, работников предприятий и руководителей общепита, сообщила старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области Елена Соболевская.

“С 11 апреля полицейские Харькова и области составили 187 протоколов за нарушение правил карантина людьми.

Из них 21 протокол в отношении руководителей предприятий, учреждений и организаций, 24 – на руководителей учреждений питания, 108 – в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и 4 относительно перевозчиков”, – сообщила Соболевская.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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