В девятиэтажном жилом доме в Харькове произошел пожар

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«На момент прибытия спасателей огнем была охвачена кухонная мебель и стиральная машина в одной из квартир на первом этаже. Площадь пожара – около 4 кв. метров. Ликвидировали возгорание в 06:19», - заявили в ведомстве.

Из задымленной квартиры спасатели эвакуировали 58-летнюю жительницу. Ее осмотрели медики, от госпитализации отказалась.

Вероятной причиной пожара может быть неосторожное обращение с огнем.

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За это время штрафовали перевозчиков, работников предприятий и руководителей общепита, сообщила старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области Елена Соболевская.

“С 11 апреля полицейские Харькова и области составили 187 протоколов за нарушение правил карантина людьми.

Из них 21 протокол в отношении руководителей предприятий, учреждений и организаций, 24 – на руководителей учреждений питания, 108 – в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и 4 относительно перевозчиков”, – сообщила Соболевская.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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