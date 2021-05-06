В Харьковской области зафиксировали десятки летальных случаев от ковида

Так, по данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, за 5 мая скончался 21 человек с диагнозом COVID-19.

Всего в Харьковской области известно о 2849 летальных случаях от коронавируса. По данному показателю регион занимает 4 место в Украине.

Больше умерших в городе Киеве (4720), Днепропетровской (3452) и Львовской (3329) областях.

Также мы писали, что с 11 апреля в Харькове действуют жесткие правила карантина - регион в "красной" зоне.

За это время штрафовали перевозчиков, работников предприятий и руководителей общепита, сообщила старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области Елена Соболевская.

“С 11 апреля полицейские Харькова и области составили 187 протоколов за нарушение правил карантина людьми.

Из них 21 протокол в отношении руководителей предприятий, учреждений и организаций, 24 – на руководителей учреждений питания, 108 – в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и 4 относительно перевозчиков”, – сообщила Соболевская.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".