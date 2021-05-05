В Харьковской области суд наказал призывника

Мужчина в сентябре 2015 года сбежал из части, говорится в приговоре Чугуевского городского суда Харьковской области.

Обвиняемого по мобилизации призвали на военную службу и назначили на должность стрелка зенитно-ракетного взвода 2-го механизированного батальона.

Военный 18 сентября 2015 года безосновательно ушел не вернулся в часть.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.

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За это время штрафовали перевозчиков, работников предприятий и руководителей общепита, сообщила старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области Елена Соболевская.

“С 11 апреля полицейские Харькова и области составили 187 протоколов за нарушение правил карантина людьми.

Из них 21 протокол в отношении руководителей предприятий, учреждений и организаций, 24 – на руководителей учреждений питания, 108 – в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и 4 относительно перевозчиков”, – сообщила Соболевская.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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