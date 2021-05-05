В Харьковской области две улицы названы в честь первой женщины-космонавта
Так, остались четыре объекта, названных в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Активисты считают, что они должны быть переименованы, так как депутат от "Единой России" голосовала за аннексию Крыма, передает "newsroom".
В Харьковской области четыре улицы носят имя первой женщины, побывавшей в космосе.
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Это улицы в Купянске и Чугуеве, а также два переулка - в Чугуеве и селе Артемовка.
Также мы писали, что с 11 апреля в Харькове действуют жесткие правила карантина - регион в "красной" зоне.
За это время штрафовали перевозчиков, работников предприятий и руководителей общепита, сообщила старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области Елена Соболевская.
“С 11 апреля полицейские Харькова и области составили 187 протоколов за нарушение правил карантина людьми.
Из них 21 протокол в отношении руководителей предприятий, учреждений и организаций, 24 – на руководителей учреждений питания, 108 – в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и 4 относительно перевозчиков”, – сообщила Соболевская.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".