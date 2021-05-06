В Харькове мужчина жестоко расправился со своей 42-летней сожительницей
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
По данным полиции, 4 мая в Киевском районе Харькова на территории частного дома нашли тело 42-летней женщины.
Правоохранители установили, что потерпевшей, во время распивания спиртных напитков, 57-летний сожитель ударил ножом в грудь.
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После содеянного мужчина сбежал в Донецкую область, где его и задержали.
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