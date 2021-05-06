В Харькове мужчина жестоко расправился со своей 42-летней сожительницей

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

По данным полиции, 4 мая в Киевском районе Харькова на территории частного дома нашли тело 42-летней женщины.

Правоохранители установили, что потерпевшей, во время распивания спиртных напитков, 57-летний сожитель ударил ножом в грудь.

Популярные статьи сейчас

Экс-муж Ани Лорак Мурат увез их 9-летнюю дочь из России: "Соня, учи турецкий язык"

Дочь Ольги Сумской показала, как проводит время вместе с мужем: "Тоня, май месяц..."

Джамала показала, что творилось за кулисами "МастерШеф" с бывшим мужем Билык и Гвоздевой: "Скоро..."

Вылетевшая из "Холостяка" Юлия "Зайка" призналась, чем больна: "Начала прогрессировать атрофия..."

Тина Кароль засветила хоромы и красавчика, с которым провела Пасху: "Атмосфера романтическая"
Показать еще

После содеянного мужчина сбежал в Донецкую область, где его и задержали.

Кроме того мы писали, что в Харькове мужчина погиб из-за собственной неосторожности.

Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.

В Богодуховском районе после тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело мужчины.

54-летний мужчина – курильщик погиб из-за собственной неосторожности.

Происшествие случилось утром в с. Павловка Богодуховского района.

спасатели, пожарные

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".