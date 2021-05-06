В Харьковской области девочка сбежала из детского дома семейного типа
В полицию обратилась 59-летняя жительница села Зеленый Гай, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Женщина, опекун девушки, сообщила, что 15-летняя девушка ушла из детского дома семейного типа и не вернулась.
Полицейские оперативно установили установили местонахождение девушки - она была в гостях у знакомых.
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Полицейские провели с подростком профилактическую беседу.
Также мы писали, что с 11 апреля в Харькове действуют жесткие правила карантина - регион в "красной" зоне.
За это время штрафовали перевозчиков, работников предприятий и руководителей общепита, сообщила старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области Елена Соболевская.
“С 11 апреля полицейские Харькова и области составили 187 протоколов за нарушение правил карантина людьми.
Из них 21 протокол в отношении руководителей предприятий, учреждений и организаций, 24 – на руководителей учреждений питания, 108 – в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и 4 относительно перевозчиков”, – сообщила Соболевская.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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