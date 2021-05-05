С 11 апреля в Харькове действуют жесткие правила карантина - регион в "красной" зоне
За это время штрафовали перевозчиков, работников предприятий и руководителей общепита, сообщила старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области Елена Соболевская.
“С 11 апреля полицейские Харькова и области составили 187 протоколов за нарушение правил карантина людьми.
Из них 21 протокол в отношении руководителей предприятий, учреждений и организаций, 24 – на руководителей учреждений питания, 108 – в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и 4 относительно перевозчиков”, – сообщила Соболевская.
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