Умерла известный харьковский врач
Ирина Григорова скончалась 3 мая, сообщили в пресс-службе медуниверситета.
"Медицинское сообщество потеряла выдающегося ученого с большим опытом практического лечения, яркого педагога и искреннего наставника.
Ректорат, профком сотрудников, коллектив университета, коллеги, многочисленные ученики и соратники глубоко скорбят из-за потери Ирины Анатольевны Григоровой и выражают искреннее соболезнование ее родным и близким", - отметили в вузе.
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Похоронили Ирину Григорову 4 мая на кладбище № 2.
Кроме того мы писали, что под Харьковом пропала юная девушка
Об этом сообщили на странице поискового отряда "Ангел".
3 марта утром в деревне Зеленый Гай, Лозовского района Харьковской области 15-летняя Иващенко Карина вышла из дома и не вернулась.
Приметы пропавшей: рост — 150-155 сантиметров, телосложение — среднее, цвет волос — темный.
В день пропажи была одета в сине-розовую куртку и светлые синие джинсы. При себе имела рюкзак розового цвета.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочки просят сообщить по номеру: (068)11-00-911 или на линию "102".
В публикации добавили, что Карину Иващенко видели в городе Лозовая, Харьковской области.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".