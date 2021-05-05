Умерла известный харьковский врач

Ирина Григорова скончалась 3 мая, сообщили в пресс-службе медуниверситета.

"Медицинское сообщество потеряла выдающегося ученого с большим опытом практического лечения, яркого педагога и искреннего наставника.

Ректорат, профком сотрудников, коллектив университета, коллеги, многочисленные ученики и соратники глубоко скорбят из-за потери Ирины Анатольевны Григоровой и выражают искреннее соболезнование ее родным и близким", - отметили в вузе.

Похоронили Ирину Григорову 4 мая на кладбище № 2.

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Об этом сообщили на странице поискового отряда "Ангел".

3 марта утром в деревне Зеленый Гай, Лозовского района Харьковской области 15-летняя Иващенко Карина вышла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост — 150-155 сантиметров, телосложение — среднее, цвет волос — темный.

В день пропажи была одета в сине-розовую куртку и светлые синие джинсы. При себе имела рюкзак розового цвета.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочки просят сообщить по номеру: (068)11-00-911 или на линию "102".

В публикации добавили, что Карину Иващенко видели в городе Лозовая, Харьковской области.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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