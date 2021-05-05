В Харькове мужчина совершил дерзкое ограбление
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.
Известно, что инцидент произошел на улице Гагарина в местном ломбарде.
Напавший на ломбард мужчина, был вооружен ножом. Угрожая ножом сотруднице ломбарда он украл 7 тыс. гривен.
Полиция нашла злоумышленника, он находится под стражей.
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Видео ограбления можно увидеть здесь.
Кроме того мы писали, что в Харьковской области ковид обнаружили у сотен пациентов.
Так, коронавирус в Харьковской области за сутки зафиксировали у 405 человек, 14 пациентов умерли. В Харькове заболели 320 человек.
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К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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