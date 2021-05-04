На набережной Харькова заметили змею

Фото опубликовали очевидцы в местных телеграм-каналах.

Пресмыкающееся заметили на мосту на набережной неподалеку от сквера "Стрелка".

Местные жители говорят, что это водяной уж, и он не опасен для жизни.

Кроме того недавно мы писали, что харьковчане жалуются на нашествие змей.

Жители дома на улице Конторской рассказали, что дому 150 лет. Из-за возраста постройки появились трещины на фасаде, куда начали заползать змеи.

Решения проблемы они пока не нашли.

Также ранее на Харьковской набережной запечатлели еще одну змею.

"У ужа две жёлтые яркие точки на голове. Это, скорее всего гадюка. Гадюка ВСЯ чёрная и ядовитая", "помогите животинке добраться до места дислокации", "Ужик. Надо было за хвост и в речку", - пишут харьковчане в сети.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".