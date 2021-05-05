Под Харьковом пропала юная девушка

Об этом сообщили на странице поискового отряда "Ангел".

3 марта утром в деревне Зеленый Гай, Лозовского района Харьковской области 15-летняя Иващенко Карина вышла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост — 150-155 сантиметров, телосложение — среднее, цвет волос — темный.

В день пропажи была одета в сине-розовую куртку и светлые синие джинсы. При себе имела рюкзак розового цвета.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочки просят сообщить по номеру: (068)11-00-911 или на линию "102".

В публикации добавили, что Карину Иващенко видели в городе Лозовая, Харьковской области.

Кроме того мы писали, что в Харькове мужчина совершил дерзкое ограбление.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

Известно, что инцидент произошел на улице Гагарина в местном ломбарде.

Напавший на ломбард мужчина, был вооружен ножом. Угрожая ножом сотруднице ломбарда он украл 7 тыс. гривен.

Полиция нашла злоумышленника, он находится под стражей.

Видео ограбления можно увидеть здесь.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

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