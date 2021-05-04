В Харькове у подростка в руках взорвался пауэрбанк
В пресс-службе Нацполиции в Харьковской области сообщили, что иницидент произошел в Киевском районе Харькова.
Пауэрбанк взорвался у школьника в руках, когда он был дома один.
«Ребенка госпитализировали к нам с травматической ампутацией двух пальцев левой кисти, контузией, а также ожогами лица и правой руки», — уточнили Харьковской областной детской клинической больницы №1.
Мальчику оказали необходимую медпомощь.
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Кроме того недавно мы писали, что в Харькове на улице умер 50-летний мужчина
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
Его тело обнаружили утром возле скамейки на Одесской.
Накануне его видели местные жители, которые предположили по его поведению, что мужчина находился под воздействием каких-либо препаратов, возможно даже наркотических.
По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, умерший – местный житель 1971 года рождения. На теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.
Причину смерти мужчины будут устанавливать специалисты.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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