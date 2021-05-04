На ж/д станции «Коломак» харьковчанин погиб под колесами поезда

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Оперативники предварительно установили, что 39-летний мужчина сидел на рельсах не реагировал на приближающийся поезд.

Полицейские предполагают, что он был пьян.

Движение поездов, из-за ЧП, было остановлено почти на два часа.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований ч.3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

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Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Его тело обнаружили утром возле скамейки на Одесской.

Накануне его видели местные жители, которые предположили по его поведению, что мужчина находился под воздействием каких-либо препаратов, возможно даже наркотических.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, умерший – местный житель 1971 года рождения. На теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.

Причину смерти мужчины будут устанавливать специалисты.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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