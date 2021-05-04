На ж/д станции «Коломак» харьковчанин погиб под колесами поезда
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Оперативники предварительно установили, что 39-летний мужчина сидел на рельсах не реагировал на приближающийся поезд.
Полицейские предполагают, что он был пьян.
Движение поездов, из-за ЧП, было остановлено почти на два часа.
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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований ч.3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
Кроме того недавно мы писали, что в Харькове на улице умер 50-летний мужчина
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
Его тело обнаружили утром возле скамейки на Одесской.
Накануне его видели местные жители, которые предположили по его поведению, что мужчина находился под воздействием каких-либо препаратов, возможно даже наркотических.
По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, умерший – местный житель 1971 года рождения. На теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.
Причину смерти мужчины будут устанавливать специалисты.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".