В Харькове спасателям пришлось эвакуировать жителей дома

В пресс-службу областного управления ГСЧС сообщили, что пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на Жасминовом бульваре.

Возгорание возникло в квартире на втором этаже, хозяева, которые, вернувшись домой, заметили огонь на своей кухне - сообщили на 101.



К месту вызова прибыло два отделения Службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице в составе 11 спасателей.

Огонь к тому времени успел распространиться на площадь 10 кв.м.

Сильное задымление лестничных клеток угрожало жизням жителей подъезда - людей эвакуировали.

Кроме того недавно мы писали, что харьковчане жалуются на нашествие змей.

Жители дома на улице Конторской рассказали, что дому 150 лет. Из-за возраста постройки появились трещины на фасаде, куда начали заползать змеи.

Решения проблемы они пока не нашли.

Также ранее на Харьковской набережной запечатлели еще одну змею.

"У ужа две жёлтые яркие точки на голове. Это, скорее всего гадюка. Гадюка ВСЯ чёрная и ядовитая", "помогите животинке добраться до места дислокации", "Ужик. Надо было за хвост и в речку", - пишут харьковчане в сети.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".