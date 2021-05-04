В Харьковской области прогремели взрывы
Так, пиротехники в сутки разминировали 5 боеприпасов и более 230 патронов времен Второй мировой, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Работы проводились в селе Песчаное Чугуевского района и селе Чемужовка Змиевского района области, а также в Новобаварском районе города Харькова.
Всего было уничтожено 5 боеприпасов, из которых 2 артснаряд калибром 100 мм и 45 мм, 3 минометные мины калибром 82 мм, а также 236 единиц патронов.
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В случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.
Кроме того мы писали, в Харьковской области продлили карантинные ограничения
Об этом сообщается на сайте ХОГА.
Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области продлила карантин на территории Харьковщины до 30 июня 2021 года.
Также комиссия приняла решение обратиться к Кабинету министров Украины с просьбой выделить Харьковской области 158 миллионов гривен на медоборудование для больных ковидом.
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