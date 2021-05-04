Заболеваемость ковидом в Харьковской области резко упала

По данным Минздрава, за 3 мая в Харьковской области подтвердили 191 случай ковида, об этом утром 4 мая сообщили в МОЗ.

Регион на четвертом месте в стране по количеству новых заболевших коронавирусом.

Больше всего подтвержденных случаев заболевания было в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

Кроме того мы писали, в Харьковской области продлили карантинные ограничения

Об этом сообщается на сайте ХОГА.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области продлила карантин на территории Харьковщины до 30 июня 2021 года.

Также комиссия приняла решение обратиться к Кабинету министров Украины с просьбой выделить Харьковской области 158 миллионов гривен на медоборудование для больных ковидом.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".