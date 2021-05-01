С 30 апреля по 5 мая в Харьковской области ввели новый запрет

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

С 30 апреля по 5 мая в области запрещено посещать хвойные лесные массивы. Запрет распространяется, как на пешие прогулки, так и на поездки на авто.

Исключение только для транспорта лесной охраны.

Запрет связан с тем, что в Харьковской области установился 5 уровень пожарной опасности.

Кроме того мы писали, что в Харькове вспыхнул пожар.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в общежитии Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко вспыхнул пожар.

В результате пожара произошло сильное задымление. Пожарные вывели двух жителей со второго этажа, а также провели эвакуацию еще четырех человек.

Причина возникновения пожара устанавливается.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".