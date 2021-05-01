В Харькове вспыхнул пожар

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в общежитии Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко вспыхнул пожар.

В результате пожара произошло сильное задымление. Пожарные вывели двух жителей со второго этажа, а также провели эвакуацию еще четырех человек.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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Кроме того в Харькове вспыхнул мощный пожар.

На ул. Наумовской полыхает гараж.

"Прямо сейчас на Киевской гараж превращается в труху. Жильцов дома нет, пожарные на месте", - говорится в сообщении.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".