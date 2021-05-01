В Харькове вспыхнул мощный пожар
Как сообщает телеграм-канал "Труха" на ул. Наумовской полыхает гараж.
"Прямо сейчас на Киевской гараж превращается в труху. Жильцов дома нет, пожарные на месте", - говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что Харьковской области за сутки разминировали 5 боеприпасов времен Второй мировой.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пиротехническая группа проводила работы по обезвреживанию боеприпасов времен минувшей войны, найденных в Чугуевском, Змиевском, Нововодолажском и Валковском районах области.
Специалисты уничтожили 5 боеприпасов, среди которых был 1 артснаряд калибром 122 мм, а также 4 минометные мины калибром 82 мм.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".