В Харьков доставили двух раненых военных
30 апреля в Военно-медицинский клинический центр Северного региона на вертолете доставили военнослужащего, который накануне получил ранение в районе ООС.
Военный получил сквозное пулевое ранение правой половины грудной клетки.
Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.
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29 апреля в госпиталь доставили 21-летнего военного в крайне тяжелом состоянии.
Пациент имеет пулевое ранение, у него повреждены брюшная полость и грудная клетка, повреждены желудок, селезенка, почка, поджелудочная железа.
Пуля оставила много осколков. Военные медики борются за его жизнь.
Ранее мы писали, что Харьковской области за сутки разминировали 5 боеприпасов времен Второй мировой.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пиротехническая группа проводила работы по обезвреживанию боеприпасов времен минувшей войны, найденных в Чугуевском, Змиевском, Нововодолажском и Валковском районах области.
Специалисты уничтожили 5 боеприпасов, среди которых был 1 артснаряд калибром 122 мм, а также 4 минометные мины калибром 82 мм.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".