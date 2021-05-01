Мошенник выманил деньги у пожилой харьковчанки

В полицию Харьковской области обратилась 75-летняя местная жительница.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее дочь причастна к совершению ДТП.

Для якобы непривлечение ее к уголовной ответственности нужны деньги - женщина отдала злоумышленнику почти 25 тыс. грн.

Полиция оперативно задержала 24-летнего местного жителя и изъяли вещественные доказательства.

Задержанный причастен к совершению еще нескольких аналогичных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Теперь ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали, что Харьковской области за сутки разминировали 5 боеприпасов времен Второй мировой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пиротехническая группа проводила работы по обезвреживанию боеприпасов времен минувшей войны, найденных в Чугуевском, Змиевском, Нововодолажском и Валковском районах области.

Специалисты уничтожили 5 боеприпасов, среди которых был 1 артснаряд калибром 122 мм, а также 4 минометные мины калибром 82 мм.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".