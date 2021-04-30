В Харьковской области за сутки разминировали 5 боеприпасов времен Второй мировой
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пиротехническая группа проводила работы по обезвреживанию боеприпасов времен минувшей войны, найденных в Чугуевском, Змиевском, Нововодолажском и Валковском районах области.
Специалисты уничтожили 5 боеприпасов, среди которых был 1 артснаряд калибром 122 мм, а также 4 минометные мины калибром 82 мм.
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Ранее мы писали, что в Харькове водитель умер за рулем.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.
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