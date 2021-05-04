В Харьковской областной больнице пациентов с ковидом переносят с этажа на этаж спасатели или медики

В больнице нет лифта - на второй и третий работающий этаж тяжелых доставляют на тележках или ведут под руки, пишет "24 канал".

Вместо лифта уже 4 месяца работают спасатели - у них недельная смена, работают они с 8 до 14 часов, потом, тянут пациентов на высокие этажи медики.

"Немного было страшно, но пришли. Это наша обязанность, поэтому мы должны ее выполнять", – рассказал младший сержант Службы гражданской защиты Максим Вербецкий.

Кроме того мы писали, в Харьковской области продлили карантинные ограничения

Об этом сообщается на сайте ХОГА.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области продлила карантин на территории Харьковщины до 30 июня 2021 года.

Также комиссия приняла решение обратиться к Кабинету министров Украины с просьбой выделить Харьковской области 158 миллионов гривен на медоборудование для больных ковидом.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

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