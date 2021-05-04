В одной из Харьковских квартир обнаружили тела парня и девушки
Об этом сообщил руководитель регионального “главка” Андрей Рубель.
Убийство произошло 2 мая, мать погибшего пришла в квартиру на улице Дружбы Народов и обнаружила там своего сына и его девушку с многочисленными колото-резаными ранами.
Оперативникам удалось разыскать подозреваемого в совершении преступления - это 22-летний знакомый погибших. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 115 (“умышленное убийство”) УК Украины.
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Кроме того мы писали, в Харьковской области продлили карантинные ограничения
Об этом сообщается на сайте ХОГА.
Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области продлила карантин на территории Харьковщины до 30 июня 2021 года.
Также комиссия приняла решение обратиться к Кабинету министров Украины с просьбой выделить Харьковской области 158 миллионов гривен на медоборудование для больных ковидом.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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