В Харьковской области продлили карантинные ограничения

Об этом сообщается на сайте ХОГА.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области продлила карантин на территории Харьковщины до 30 июня 2021 года.

Также комиссия приняла решение обратиться к Кабинету министров Украины с просьбой выделить Харьковской области 158 миллионов гривен на медоборудование для больных ковидом.

Кроме того мы писали, что в Харькове вспыхнул пожар.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в общежитии Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко вспыхнул пожар.

В результате пожара произошло сильное задымление. Пожарные вывели двух жителей со второго этажа, а также провели эвакуацию еще четырех человек.

Причина возникновения пожара устанавливается.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".