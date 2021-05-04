В Харьковской области продлили карантинные ограничения
Об этом сообщается на сайте ХОГА.
Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области продлила карантин на территории Харьковщины до 30 июня 2021 года.
Также комиссия приняла решение обратиться к Кабинету министров Украины с просьбой выделить Харьковской области 158 миллионов гривен на медоборудование для больных ковидом.
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Кроме того мы писали, что в Харькове вспыхнул пожар.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в общежитии Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко вспыхнул пожар.
В результате пожара произошло сильное задымление. Пожарные вывели двух жителей со второго этажа, а также провели эвакуацию еще четырех человек.
Причина возникновения пожара устанавливается.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".