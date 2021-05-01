В Харькове мужчина ударил топором друга
В ГУНП Украины в Харьковской области сообщили, что инцидент произошел на въезде Ивана Каркача в Индустриальном районе Харькова.
Работники отдела полиции разоблачили и задержали 33-летнего харьковчанина.
Стало известно, что мужчина зашел в гости к своему знакомому и во время употребления спиртных напитков между ними произошел конфликт, перешедший в драку.
Злоумышленник избил хозяина дома и нанес удары топором.
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57-летнего мужчину доставили в больницу.
Теперь мужчине светит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее мы писали, что Харьковской области за сутки разминировали 5 боеприпасов времен Второй мировой.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пиротехническая группа проводила работы по обезвреживанию боеприпасов времен минувшей войны, найденных в Чугуевском, Змиевском, Нововодолажском и Валковском районах области.
Специалисты уничтожили 5 боеприпасов, среди которых был 1 артснаряд калибром 122 мм, а также 4 минометные мины калибром 82 мм.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".