В Харькове мужчина ударил топором друга

В ГУНП Украины в Харьковской области сообщили, что инцидент произошел на въезде Ивана Каркача в Индустриальном районе Харькова.

Работники отдела полиции разоблачили и задержали 33-летнего харьковчанина.

Стало известно, что мужчина зашел в гости к своему знакомому и во время употребления спиртных напитков между ними произошел конфликт, перешедший в драку.

Злоумышленник избил хозяина дома и нанес удары топором.

57-летнего мужчину доставили в больницу.

Теперь мужчине светит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали, что Харьковской области за сутки разминировали 5 боеприпасов времен Второй мировой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пиротехническая группа проводила работы по обезвреживанию боеприпасов времен минувшей войны, найденных в Чугуевском, Змиевском, Нововодолажском и Валковском районах области.

Специалисты уничтожили 5 боеприпасов, среди которых был 1 артснаряд калибром 122 мм, а также 4 минометные мины калибром 82 мм.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".