Харьковчанам рассказали, как будет работать метро на Пасху
Об этом сообщается на странице в Facebook Харьковского метрополитена со ссылкой на приказ Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета.
1 мая работа Харьковского метрополитена будет продлена.
Так, на Пасху метро в Харькове будет работать всю ночь с 1 на 2 мая.
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Кадры опубликовали очевидцы в соцсети.
Молодые люди забрались на крышу здания по улице Сумской и у ее края и начали махать прохожим.
"Молодежь забралась на крышу здания в начале Сумской и там гасится. Сейчас накидаются и потопают на площадь Поэзии, спустятся за слабоалкоголкой и до 4 утра будут бухать на Земельном банке", - пишут очевидцы.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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