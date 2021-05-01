Харьковчанам рассказали, как будет работать метро на Пасху

Об этом сообщается на странице в Facebook Харьковского метрополитена со ссылкой на приказ Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета.

1 мая работа Харьковского метрополитена будет продлена.

Так, на Пасху метро в Харькове будет работать всю ночь с 1 на 2 мая.

Кроме того мы писали, что в центре Харькова подростки решили погулять на самом краю крыши

Кадры опубликовали очевидцы в соцсети.

Молодые люди забрались на крышу здания по улице Сумской и у ее края и начали махать прохожим.

"Молодежь забралась на крышу здания в начале Сумской и там гасится. Сейчас накидаются и потопают на площадь Поэзии, спустятся за слабоалкоголкой и до 4 утра будут бухать на Земельном банке", - пишут очевидцы.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".