В Харьковской области разыскивают парня

Полиция отдела №1 Изюмского районного управления ГУНП в Харьковской области разыскивает пропавшего без вести Стеценко Александра.

Александр - житель села Донец Изюмского района, ушел из дома 24 апреля 2021 года и исчез.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 178-180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.

Был одет: в серые спортивные штаны, черную футболку, оранжевую кофту с капюшоном, черную ветровку и кроссовки.

Всех, у кого есть какая--либо информация про Александра, просят сообщить по телефонам (057)492-09-02, (050)416-80-81, или на спецлинию «102».

Ранее мы писали, что харьковчанам рассказали, когда регион выйдет из "красной" зоны карантина.

Об этом заявил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк.

По его словам, эпидемическая ситуация с коронавирусом в области улучшается.

"Есть определенная стабилизация эпидситуации в нашей области. Харьковская область сегодня по показателям, которые являются расчетными, фактически может покинуть" красную зону ", но принято решение оставить область в "красной зоне", учитывая то, что мы входим в выходные дни", - заявил Черняк.

Кроме того он отметил, что если жители будут соблюдать ограничения в праздничные дни - регион уже в ближайшее время перейдет в "оранжевую" зону.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".