Харьковчанам рассказали, когда регион выйдет из "красной" зоны карантина
Об этом заявил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк.
По его словам, эпидемическая ситуация с коронавирусом в области улучшается.
"Есть определенная стабилизация эпидситуации в нашей области. Харьковская область сегодня по показателям, которые являются расчетными, фактически может покинуть" красную зону ", но принято решение оставить область в "красной зоне", учитывая то, что мы входим в выходные дни", - заявил Черняк.
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Кроме того он отметил, что если жители будут соблюдать ограничения в праздничные дни - регион уже в ближайшее время перейдет в "оранжевую" зону.
Ранее мы писали, что на Харьковщине вспыхнул мусор.
Во время пожара в нежилом пятиэтажном доме эвакуировали двух человек.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На пятом этаже горел мусор. Площадь пожара составляла 15 кв. м. Из дома эвакуировали двух мужчин 1958 и 1962 годов рождения.
В результате пожара никто не пострадал.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".