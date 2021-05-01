Харьковчанам рассказали, когда регион выйдет из "красной" зоны карантина

Об этом заявил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк.

По его словам, эпидемическая ситуация с коронавирусом в области улучшается.

"Есть определенная стабилизация эпидситуации в нашей области. Харьковская область сегодня по показателям, которые являются расчетными, фактически может покинуть" красную зону ", но принято решение оставить область в "красной зоне", учитывая то, что мы входим в выходные дни", - заявил Черняк.

Кроме того он отметил, что если жители будут соблюдать ограничения в праздничные дни - регион уже в ближайшее время перейдет в "оранжевую" зону.

Ранее мы писали, что на Харьковщине вспыхнул мусор.

Во время пожара в нежилом пятиэтажном доме эвакуировали двух человек.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На пятом этаже горел мусор. Площадь пожара составляла 15 кв. м. Из дома эвакуировали двух мужчин 1958 и 1962 годов рождения.

В результате пожара никто не пострадал.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".