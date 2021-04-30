Под Харьковом возникла пробка из-за необычного "ЧП"
Об этом сообщили в телеграм-канале "Труха".
В поселке Высокий под Харьковом лебедь "заблокировал" движение транспорта.
Очевидцы сообщили, что лебедь живет в местном озере.
После того, как он решил прогуляться по дороге, приехали, вероятно, сотрудники местного лесхоза и отвезли птицу в место ее постоянного обитания.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?"
Осадчая показала украинцам роскошный особняк Лилии Ребрик с теплицами и беседками: кадры владений
Санина из The Hardkiss прервала молчание после выходки Кароль: "Я очень благодарна Тине, но..."
"Тайная жена" Олега Винника ослепила улыбкой в обнимку с малышом: "Наконец-то вы сделали этот шаг"
Ранее мы писали, что на Харьковщине вспыхнул мусор.
Во время пожара в нежилом пятиэтажном доме эвакуировали двух человек.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На пятом этаже горел мусор. Площадь пожара составляла 15 кв. м. Из дома эвакуировали двух мужчин 1958 и 1962 годов рождения.
В результате пожара никто не пострадал.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".