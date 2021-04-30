Под Харьковом возникла пробка из-за необычного "ЧП"

Об этом сообщили в телеграм-канале "Труха".

В поселке Высокий под Харьковом лебедь "заблокировал" движение транспорта.

Очевидцы сообщили, что лебедь живет в местном озере.

После того, как он решил прогуляться по дороге, приехали, вероятно, сотрудники местного лесхоза и отвезли птицу в место ее постоянного обитания.

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Ранее мы писали, что на Харьковщине вспыхнул мусор.

Во время пожара в нежилом пятиэтажном доме эвакуировали двух человек.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На пятом этаже горел мусор. Площадь пожара составляла 15 кв. м. Из дома эвакуировали двух мужчин 1958 и 1962 годов рождения.

В результате пожара никто не пострадал.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".