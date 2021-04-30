Под Харьковом на крыше гаража обнаружили труп мужчины
В городе Дергачи на крыше гаража лежал мужчина без сознания
Медики не смогли самостоятельно добраться до пациента. На помощь вызвали спасателей.
«По прибытию на место бойцы ГСЧС с помощью трехколенной лестницы обеспечили путь для фельдшеров скорой помощи. Добравшись на крышу, они обследовали гражданина и констатировали его смерть», - сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
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Спасатели с помощью веревок и бандажей спустили тело мужчины на землю.
Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
Ранее мы писали, что на Харьковщине вспыхнул мусор.
Во время пожара в нежилом пятиэтажном доме эвакуировали двух человек.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На пятом этаже горел мусор. Площадь пожара составляла 15 кв. м. Из дома эвакуировали двух мужчин 1958 и 1962 годов рождения.
В результате пожара никто не пострадал.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".