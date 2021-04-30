Под Харьковом на крыше гаража обнаружили труп мужчины

В городе Дергачи на крыше гаража лежал мужчина без сознания

Медики не смогли самостоятельно добраться до пациента. На помощь вызвали спасателей.

«По прибытию на место бойцы ГСЧС с помощью трехколенной лестницы обеспечили путь для фельдшеров скорой помощи. Добравшись на крышу, они обследовали гражданина и констатировали его смерть», - сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели с помощью веревок и бандажей спустили тело мужчины на землю.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

Ранее мы писали, что на Харьковщине вспыхнул мусор.

Во время пожара в нежилом пятиэтажном доме эвакуировали двух человек.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На пятом этаже горел мусор. Площадь пожара составляла 15 кв. м. Из дома эвакуировали двух мужчин 1958 и 1962 годов рождения.

В результате пожара никто не пострадал.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".