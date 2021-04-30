На Харьковщине вспыхнул мусор
Во время пожара в нежилом пятиэтажном доме эвакуировали двух человек.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На пятом этаже горел мусор. Площадь пожара составляла 15 кв. м. Из дома эвакуировали двух мужчин 1958 и 1962 годов рождения.
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В результате пожара никто не пострадал.
Ранее мы писали, что под Харьковом пропал дедушка.
В полицию обратилась невестка 85-летнего мужчины и рассказала, что ее свекор страдает потерей памяти, около 7:00 он ушел из дома и не вернулся.
Правоохранители начали поиски.
Уже через несколько часов полицейские обнаружили дедушку в лесу в полутора километрах от с. Лютовка Богодуховского района.
Мужчину доставили домой и провели беседу с его родственниками.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".