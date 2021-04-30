На Харьковщине вспыхнул мусор

Во время пожара в нежилом пятиэтажном доме эвакуировали двух человек.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На пятом этаже горел мусор. Площадь пожара составляла 15 кв. м. Из дома эвакуировали двух мужчин 1958 и 1962 годов рождения.

В результате пожара никто не пострадал.

Ранее мы писали, что под Харьковом пропал дедушка.

В полицию обратилась невестка 85-летнего мужчины и рассказала, что ее свекор страдает потерей памяти, около 7:00 он ушел из дома и не вернулся.

Правоохранители начали поиски.

Уже через несколько часов полицейские обнаружили дедушку в лесу в полутора километрах от с. Лютовка Богодуховского района.

Мужчину доставили домой и провели беседу с его родственниками.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".