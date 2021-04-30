В Харькове появился новый мурал
Мурал с изображением гетмана Скоропадского установили к годовщине переворота, проведенного гетманом.
“29 апреля 1918 Павел Скоропадский был провозглашен гетманом Украины, так начался правый переворот. В течение следующих суток Центральная Рада потеряла власть и была провозглашена Украинская Держава во главе с гетманом“, – сообщает авторы.
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Правоохранители начали поиски.
Уже через несколько часов полицейские обнаружили дедушку в лесу в полутора километрах от с. Лютовка Богодуховского района.
Мужчину доставили домой и провели беседу с его родственниками.
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