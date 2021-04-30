В Харькове появился новый мурал

Мурал с изображением гетмана Скоропадского установили к годовщине переворота, проведенного гетманом.

“29 апреля 1918 Павел Скоропадский был провозглашен гетманом Украины, так начался правый переворот. В течение следующих суток Центральная Рада потеряла власть и была провозглашена Украинская Держава во главе с гетманом“, – сообщает авторы.

Ранее мы писали, что под Харьковом пропал дедушка.

В полицию обратилась невестка 85-летнего мужчины и рассказала, что ее свекор страдает потерей памяти, около 7:00 он ушел из дома и не вернулся.

Правоохранители начали поиски.

Уже через несколько часов полицейские обнаружили дедушку в лесу в полутора километрах от с. Лютовка Богодуховского района.

Мужчину доставили домой и провели беседу с его родственниками.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".