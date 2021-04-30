Остановилось сердце известного харьковского врача
Об этом написала на своей странице в Facebook его внучка Катерина Чучилина-Кацевляк.
Валерий Куцевляк организовал и возглавил кафедру стоматологии детского возраста Харьковского медицинского института.
Автор более 380 научных работ, 57 патентов и изобретений, 150 рационализаторских предложений, 2 монографий и 8 учебных пособий.
Похоронят Валерия Куцевляка 30 апреля.
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В 12.00 начнется панихида в Свято-Ольгинском храме на территории 17-й больницы на пр. Московском. В 13.30 - погребение на 13-м кладбище на ул. Пушкинской.
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