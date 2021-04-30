Остановилось сердце известного харьковского врача

Об этом написала на своей странице в Facebook его внучка Катерина Чучилина-Кацевляк.

Валерий Куцевляк организовал и возглавил кафедру стоматологии детского возраста Харьковского медицинского института.

Автор более 380 научных работ, 57 патентов и изобретений, 150 рационализаторских предложений, 2 монографий и 8 учебных пособий.

Похоронят Валерия Куцевляка 30 апреля.

В 12.00 начнется панихида в Свято-Ольгинском храме на территории 17-й больницы на пр. Московском. В 13.30 - погребение на 13-м кладбище на ул. Пушкинской.

Ранее мы писали, что в Харькове водитель умер за рулем.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.

В областном центре на пр. Победы произошло ЧП.

Во время движения по проспекту скончался водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Машина неожиданно выехала на трамвайные пути, где остановилась, столкнувшись со светофором.

Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля скончался, мужчине было 64 года.

Причина смерти неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.

"Ещё с утра он жаловался родственникам на плохое самочувствие. Берегите себя", - пишут в телеграм-канале "Труха".

Последние секунды жизни водителя попали в объектив видеорегистратора.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".