В Харьковской области начали активно прививаться
Данные опубликованы на портале "Система охраны здоровья Украины" СНБО.
По состоянию на утро 29 апреля в регионе вакцинировали 28 599 человек. Из них за сутки вакцину получили 6234 человека.
Больше всего прививок в Харьковской области сделали вакциной AstraZeneca, на втором месте привитые китайской вакциной CoronaVac/Sinovac Biotec, меньше всего вакцинированных американской вакциной Pfizer.
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Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.
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