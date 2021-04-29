В Харькове водителя такси пытался убить клиент
Суд допросил таксиста, в которого клиент бросил гранату.
Октябрьский районный суд Харькова рассматривает дело по факту покушения на убийство водителя такси путем подрыва, сообщили в пресс-службе суда.
На заседании 28 апреля, участие в котором приняли все участники судебного процесса, путем видеоконференции повторно допросили потерпевшего.
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На следующем заседании запланирован допрос обвиняемого.
В рассмотрении дела объявлен перерыв до 11 мая.
Ранее мы писали, что в Харькове водитель умер за рулем.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.
В областном центре на пр. Победы произошло ЧП.
Во время движения по проспекту скончался водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Машина неожиданно выехала на трамвайные пути, где остановилась, столкнувшись со светофором.
Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля скончался, мужчине было 64 года.
Причина смерти неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.
"Ещё с утра он жаловался родственникам на плохое самочувствие. Берегите себя", - пишут в телеграм-канале "Труха".
Последние секунды жизни водителя попали в объектив видеорегистратора.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".