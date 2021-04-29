В Харькове разыскивают мужчину со шрамом

Об этом информируют в поисковой группе "Милена".

Пропал 33-летний Дмитрий Пироженко, в последний раз его видели 27 апреля. Около 8 утра мужчина вышел из дома, расположенного по ул. Армейская в районе Алексеевки и исчез.

Приметы: рост 187-190 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.

Был одет в легкую синюю куртку, кепку болотного цвета, синие джинсы, черные кроссовки.

Особые приметы: у мужчины слабозаметный шрам на носу после операции, на голове небольшая залысина – след от операции.

Любую информацию о местонахождении мужчины сообщите по тел.: 102 или 068-777-0-112.

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Во время движения по проспекту скончался водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Машина неожиданно выехала на трамвайные пути, где остановилась, столкнувшись со светофором.

Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля скончался, мужчине было 64 года.

Причина смерти неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.

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