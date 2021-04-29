В Харькове разыскивают мужчину со шрамом
Об этом информируют в поисковой группе "Милена".
Пропал 33-летний Дмитрий Пироженко, в последний раз его видели 27 апреля. Около 8 утра мужчина вышел из дома, расположенного по ул. Армейская в районе Алексеевки и исчез.
Приметы: рост 187-190 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.
Был одет в легкую синюю куртку, кепку болотного цвета, синие джинсы, черные кроссовки.
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Особые приметы: у мужчины слабозаметный шрам на носу после операции, на голове небольшая залысина – след от операции.
Любую информацию о местонахождении мужчины сообщите по тел.: 102 или 068-777-0-112.
Ранее мы писали, что в Харькове водитель умер за рулем.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.
В областном центре на пр. Победы произошло ЧП.
Во время движения по проспекту скончался водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Машина неожиданно выехала на трамвайные пути, где остановилась, столкнувшись со светофором.
Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля скончался, мужчине было 64 года.
Причина смерти неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.
"Ещё с утра он жаловался родственникам на плохое самочувствие. Берегите себя", - пишут в телеграм-канале "Труха".
Последние секунды жизни водителя попали в объектив видеорегистратора.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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