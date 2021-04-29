В Харькове ковид выявили у сотен жителей региона
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре МОЗ.
Так, по состоянию на утро 29 апреля за сутки на Харьковщине коронавирус выявили у 1203 человек - это самый высокий показатель на сегодня во всей Украине.
За сутки ковид забрал 33 жизни.
В Харьковском районе коронавирус за сутки выявили у 845 человек (в самом Харькове - у 735), в Чугуевском – у 68, в Купянском – у 43, в Изюмском – у 60, в Лозовском – у 51, в Красноградском – у 53, в Богодуховском – у 83.
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Также мы писали, что на Харьковщине пропал мужчина.
Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Ангел».
Пропал 60-летний Сергей Караченцев, житель села Нижний Бишкин Харьковской области. В последний раз его видели 26 апреля -мужчина мог уехать в город Первомайский,
Приметы: рост 170 см, черные волосы с сединой, карие глаза, носит бороду.
Был одет в черно-коричневую шапку, темно-синюю куртку с красными полосками, темно-синие штаны, берцы на босую ногу.
Нуждается в медицинской помощи.
Информацию о местонахождении Сергея Караченцева родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-11-00-911.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".